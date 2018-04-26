القاهرة -أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية, يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع, إلى جلسة 10 مايو المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015 , بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان, بذات العقوبة, وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان, وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق, وعمار فايد البنا, وأحمد رجب سليمان, والحسن خيرت الشاطر, وسندس عاصم شلبي, وأبو بكر كمال مشالي, وأحمد محمد الحكيم, ورضا فهمي محمد خليل, ومحمد أسامة العقيد, وحسين القزاز, وعماد الدين عطوه شاهين, وإبراهيم فاروق الزيات.