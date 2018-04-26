كيب تاون -رويترز

قال مسؤولون في كيب تاون بجنوب أفريقيا اليوم الخميس إن أمطارا غزيرة هطلت على المدينة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية مما تسبب في إغلاق طرق وعرقلة حركة السير.

ومن شأن هذه الأمطار التي تهطل للمرة الأولى هذا الشتاء في المدينة التي تعاني من الجفاف، أن تملأ قليلا خزانات السدود التي جفت بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب المنطقة خلال 100 عام مما دمر مزارع وألحق أضرارا بقطاع السياحة.

كانت جنوب أفريقيا أعلنت وقوع كارثة جفاف قومية في أقاليمها الجنوبية والغربية التي شهدت أسوأ موجة جفاف خلال عامي 2015 و2016.

وقالت تشارلوت بويل المتحدثة باسم مركز إدارة الأزمات في كيب تاون ”السيول غمرت المناطق الحضرية (وخطوط) المترو كما تضررت الكثير من الطرق“.

وأضافت ”من المعلوم أن السيول تشكل خطرا على المدينة“.

لكنها تابعت، في إشارة إلى التهديد الدائم الذي تسببه الأمطار الغزيرة للآلاف في الأحياء الفقيرة، أنه لا حاجة لإقامة ملاجئ أو مراكز إجلاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا إن منسوب المياه بلغ نحو 34 ملليمترا في مطار كيب تاون الدولي جراء الأمطار التي استمرت من الثامنة صباح يوم الأربعاء حتى الثامنة من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي.