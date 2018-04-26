أخبار مصر- فيصل زكي

التقى شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم/الخميس بيترى تالاس السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بحضور الدكتور احمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ورئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالمنظمة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال الارصاد الجوية حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالارصاد الجوية والتغير المناخى بالوطن العربى .

وقد رحب وزير الطيران المدنى بالسيد تالاس واكد على حرص القيادة السياسية علي تطوير الارصاد الجوية بمصر لما لها من اهمية كبرى خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم عامة ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص والذى يتطلب تعاون جميع دول العالم فى مجابهتها.

وقد أشاد السيد تالاس بالتطور الذى تشهده مصر فى مجال الارصاد الجوية وثمن الدور الذى تقوم به فى دعم انشطة المنظمة على مستوى العالم والمنطقة.