موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا ترى إمكانية لتعديل الاتفاق النووي مع إيران أو إدخال إضافات عليه ، معربة عن قلقها إزاء تصريحات واشنطن وباريس الأخيرة في هذا الخصوص.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس – “بإن الاتفاق النووي الإيراني يعتبر آلية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف ، وإن تدمير ميزان المصالح سيؤدي إلى عواقب خطيرة على الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار”.

وأكدت زاخاروفا – أن موسكو ستبقى متمسكة بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران طالما التزمت به الأطراف الأخرى في الصفقة ، مشيرة إلى أن روسيا لن تلتزم بالاتفاقيات المنفصلة التي قد تتوصل إليها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وعن الأزمة السورية ، أعربت زاخاروفا عن دهشتها إزاء عقد مؤتمر بروكسل أمس بشأن سوريا دون دعوة السوريين إليه ، لافتة إلى أنه لا يمكن ربط المساعدات الإنسانية للشعب السوري بشروط مسبقة على دمشق ، وقالت “إن بعض الدول الغربية تسعى إلى تمزيق سوريا وإنشاء كيانات منعزلة في أراضيها”.

وفيما يتعلق باليمن ، قالت زاخاروفا إن روسيا تدعو المشاركين في النزاع إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ، والابتعاد عن ممارسة الأفعال التي تضر بالشعب اليمني

الذي عانى كثيراً ، داعية إلى العودة لطاولة الحوار من أجل رسم الخريطة المستقبلية للنظام السياسي في اليمن.