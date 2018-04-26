لندن- رويترز

قال مكتب الأمير البريطاني هاري في بيان اليوم الخميس إنه طلب من شقيقه الأكبر الأمير وليام أن يكون إشبينه في حفل زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل الشهر المقبل.

وكان هاري إشبين وليام في حفل زواجه من كيت ميدلتون في 2011، وقد طلب الآن من شقيقه رد الجميل عندما يتزوج ماركل في قلعة وندسور بعد ثلاثة أسابيع تقريبا.

وقال قصر كينزنجتون في بيان ”من دواعي شرف دوق كمبردج أن يقوم بهذا الدور، إنه يتطلع كثيرا لدعم شقيقه في كنيسة سانت جورج في وندسور يوم 19 مايو أيار“.

وذكرت وسائل إعلام أن موافقة دوق كمبردج على أن يكون الإشبين تعني ألا يتمكن من حضور نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الذي يتزامن مع الزفاف. وعادة ما يقدم وليام، بصفته رئيس الاتحاد، الكأس للفائز.

ودعا هاري وماركل 600 شخص لحضور حفل الزفاف ومأدبة غداء بعده في وندسور، كما سيحضر 200 شخص آخرين حفلا خاصا في المساء في منزل فورجمور الواقع على مقربة من القلعة.

ولم توجه الدعوة لأي زعماء سياسيين وسيقتصر ضيوف الحفل على أشخاص تربطهم علاقة مباشرة قائمة بأحد العروسين.

ورغم ذلك دعا هاري وماركل 1200 شخص من المواطنين إلى ساحات قلعة وندسور، وهي منزل الملكة إليزابيث وتقع في غرب لندن.

ولدى العائلة المالكة بالفعل سبب للاحتفال هذا الأسبوع بعد ميلاد الطفل الثالث لوليام وكيت يوم الاثنين. ولم يقع الاختيار بعد على اسم الشقيق الجديد لجورج وتشارلوت، والذي أصبح ترتيبه الخامس في ولاية عرش بريطانيا.

وكان آخر ظهور لماركل في التلفزيون كممثلة مساء يوم الأربعاء حيث تزوجت أخيرا مايك روس ضمن أحداث المسلسل الدرامي الأمريكي (سوتس).