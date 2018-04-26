أخبار مصر - حمودة كامل

قام المختصون في علوم الحيوان بوزارة البيئة بعمل مسح بدءاً من منتصف ليل الخميس 26 ابريل وحتى الشروق، وذلك علي معظم حدود محميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة .

جاء هذا الإجراء استكمالاً لإجراءات الطوارئ وإدارة الازمة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و 25 ابريل التي نجمت عنها أمطار رعدية غزيرة أدت الي انهيار أجزاء من سور محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة نتيجة تراكم كميات كبيرة من المياه خلفها وما قد يستتبع ذلك من احتمالية انجراف أي كائنات برية أو زواحف من داخل المحمية الي المناطق السكنية المجاورة.

وقد شمل المسح الحد الغربي لمحمية الغابة المتحجرة بالكامل تجاه الجامعة الألمانية والحد الشمالي تجاه النرجس وأجزاء من الحد الشرقي باستخدام الكشافات الليلية وعصا تتبع الأثر والزحافة اليدوية وكانت أولوية المسح لجميع المناطق الجافة بالقرب من تجمعات المياه ومناطق الحشائش والأحجار وعند المخلفات باتجاه الكتلة السكنية من كل حد من الحدود.

وقد اسفرت نتائج البحث عن عدم وجود أي آثار أو تواجد لأي نوع من الزواحف أو مخلفاتها على امتداد حدود المحمية خصوصا في مناطق انهيار السور والتي يحتمل انجراف أو خروج أي زواحف منها ، كما أسفرت عن تواجد معتدل للنمل الابيض خارج السور الغربي للمحمية وهو غير ضار للإنسان ولا ينقل اية أمراض نتيجة تواجده بمكانه الطبيعي ويعيش على الأخشاب أو ينشئ جحوره تحتها وهي انواع نادرة التواجد …وتقل أعداده كلما بعد عن السور نتيجة تهدم جحوره من الامطار والتي سيعيد بنائها بعد جفاف الارض ولم يتم رصد أي آثار له على الجانب المقابل للسور الغربي للمحمية بالمناطق السكنية والمأهولة، وسوف يتم اعادة المسح مرتين خلال 24 ساعة و48 ساعة للتأكد مرة اخرى من عدم تواجد أو خروج اية زواحف أو كائنات اخري خارج حدود المحمية.

وتهيب وزارة البيئة بالإبلاغ الفوري عن أي رصد لأية كائنات غير معتادة في المناطق السكنية خصوصاً بالمنطقة المحيطة بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا الاجازات الرسمية حتي الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 علي مدار ال24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

كما بدأت منذ صباح اليوم أعمال ردم وتسوية الطريق المؤدى الى محمية وادي دجلة بعد انهياره أول أمس نتيجة الامطار الغزيرة.