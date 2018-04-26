القاهرة -أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع في ضبط 29 قضية ضبط خلالها 50 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي واستغلال

النفوذ والرشوة والاختلاس .

وشملت هذه القضايا ضبط 6 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري وضبط ( 3 ) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ مليونين و87 ألف جنيه وضبط ( 15 ) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية , تقليد العملات الوطنية , النصب) .

كما تضمنت القضايا ضبط 18 متهما بارتكاب جرائم ( الرشوة , استغلال النفوذ , فساد المحليات) وضبط ( 3 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم .. بمبلغ ( مائة وعشرون ألف ومائتان واثنان جنيه ) وحصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 11 مليون جنيه.” فضلا عن حصر ممتلكات

متهمين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 25 مليون جنيه .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق وجارى إستمرار الجهود .