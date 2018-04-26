فرانكفورت - رويترز

أعاد البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس التأكيد على سياسة التيسير النقدي البالغ التي يتبعها، متعهدا بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة لما بعد انتهاء مشتريات السندات التي اكد انه سيمددها إذا اقتضت الضرورة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة وأكد استمرار التيسير الكمي عبر شراء السندات بقيمة 30 مليار يورو (36.5 مليار دولار) شهريا حتى نهاية سبتمبر على الأقل أو لحين حدوث تعديل مستدام في مسار التضخم.

وفي ضوء نمو اقتصاد منطقة اليورو للربع العشرين على التوالي يناقش صناع السياسات الآن سبل وتوقيت كبح التحفيز على أمل أن يرفع نمو سريع وخالق لفرص العمل التضخم في نهاية المطاف ليعود إلى المستوى المستهدف قرب اثنين بالمئة.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس إبقاء سعر فائدة ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسية حاليا، عند – 0.40 بالمئة.

وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر بالمئة وبقي سعر الإقراض الحدي – وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة – عند 0.25 بالمئة.