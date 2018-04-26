القاهرة - رويترز

اعلنت إيني الإيطالية للنفط والغاز اليوم الخميس إنها بدأت تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز المصري ظُهر مما سيزيد قدرة الإنتاج بمقدار 400 مليون قدم مكعبة يوميا بعد أربعة أشهر من بدء إنتاج الحقل.

واضافت إيني في بيان إن الطاقة الإنتاجية لظُهر تبلغ حاليا 800 مليون قدم مكعبة يوميا بما يعادل 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وذكرت أنه من المقرر مواصلة زيادة الإنتاج بنفس الأداء الاستثنائي للوصول إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو 2018 وملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم سقف الإنتاج – 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا – في 2019.

ولحقل ظُهر دور محوري في مساعي مصر لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2018.