القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي, أن مجلس المحافظين بحث خلال اجتماعه اليوم الخميس , برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الموضوعات والملفات الهامة على رأسها موضوع مواجهة تداعيات الأمطار التي سقطت على عدد من المحافظات, إضافة للاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم وأيضا ملف التعديات علي أراضي الدولة وغيرها, وكذلك أهمية استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من الميزانية العامة للدولة .

وقال وزير التنمية المحلية, خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, إن مجلس المحافظين بحث مشروع إنشاء مناطق صناعية داخل كل قرية في العديد من المحافظات وذلك من خلال إنشاء مجمع صناعي على مساحة فدان عبارة عن مبنى من دورين يتضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخدمة أهالي القرية .. مشيرا إلى أن المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار واتحاد الصناعات .. مشيرا إلى أن هذا المشروع تم توفير 364 قطعة أرض حاليا بكافة المحافظات للبدء في هذا المشروع .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اجتماع مجلس المحافظين تطرق إلى ما تم من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة, والتي تقدم لها 63 ألف طلب, حيث تم حصر 1,8 مليون فدان من الأراضي المتعدي عليها وتم إزالة التعدي علي ما يقرب من مليون فدان وما تبقي يتم التعامل معه بموجب القانون رقم 144 لعام 2017 والمهلة التي تم تحديدها وتنتهي في 14 يونيو المقبل, فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة البت في أعمال اللجنة للبت في الطلبات المقدمة لها وعدم السماح بأي تعديات جديدة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المجلس بحث التداعيات التي حدثت جراء الأمطار التي تعرضت لها بعض المناطق, حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية مراجعة طاقات محطات رفع المياه وأيضا شبكات الكهرباء وتأمين المحولات الكهربائية وأيضا مواجهة الأزمات المرورية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية .

وحول الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم قال وزير التنمية المحلية أن مجلس المحافظين بحث كافة الاستعدادات وذلك بحضور رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والذي دعم الجهاز للمحافظات بالسلع المناسبة خاصة اللحوم والتي يتم عرضها بأسعار مناسبة من خلال معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات .. مشيرا إلى أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة إنشاء المناطق اللوجستية التي تضم مراكز تجارية كبيرة لعرض كافة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة ومراقبة الأسواق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى موضوع تطوير منظومة التعليم والمدارس وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات خاصة فيما يتعلق بمد كابلات الفايبر وعمليات التطوير بالمدارس .