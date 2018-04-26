الكويت-رويترز

بمشاركة عشرة عروض عربية وأجنبية انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما الذي يسلط الضوء على أحد أصعب العروض المسرحية وهو عرض الممثل الواحد.

وتقدم كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وإسبانيا عرضا في المهرجان إضافة إلى عرضين من الكويت ومثلهما من الأردن.

وقال بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت في كلمة الافتتاح يوم الأربعاء إن المهرجان ”يشكل تظاهرة مسرحية رصينة، تعمل على إعادة تأصيل فنون المسرح الجاد الذي يعمل على خدمة المجتمع ويحافظ على العادات والتقاليد“.

وأضاف ”دلالات المهرجان في دورته الخامسة وما قدمه من دورات سابقة تشير إلى نجاحه في تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها“.

وتحتفي هذه الدورة من المهرجان بالممثل الكويتي جاسم النبهان (73 عاما) تقديرا لمسيرته الفنية وما قدمه من إسهامات لخدمة الحركة المسرحية.

وفي كلمة عقب تكريمه قال النبهان ”شمعة المهرجان لن تنطفئ لأنها تعبر عن كل فنان شهدته الحركة المسرحية في الكويت منذ انطلاقتها“.

وبجانب العروض المسرحية يقيم المهرجان ورشة فنية للرسم التشكيلي بعنوان (المونودراما.. تتحدث تشكيليا) يقدمها الفنان الكويتي ناجي الحاي.