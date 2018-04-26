اخبار مصر - وكالات

زرع علماء أحياء في الولايات المتحدة خلايا دماغ بشرية في رؤوس فئران لدراسة كيفية تغير سلوكها.

ويفيد موقع Nature Biotechnology بأن علماء الأحياء قاموا بإنماء خلايا الدماغ البشري في أنابيب الاختبار، إلى أن بلغت حجم حبة العدس، ومن ثم زرعت في رؤوس الفئران.

وحلت الخلايا جزئيا مكان أدمغة الفئران. وفي النتيجة تجذرت الخلايا العصبية في رؤوسها، وبدأت أيضا بالنمو. وبعد مضي 233 يوما، أصبحت تشبه دماغ طفل حديث الولادة من ناحية بنيتها ونضجها.

ولم يتغير سلوك الفئران بعد حصولها على “الدماغ البشري” كثيرا. ففي البداية، كانت تجتاز اختبارات الذاكرة بشكل أفضل، ولكنها تراجعت في النهاية إلى المعايير الخاصة بها.

وبحسب العلماء، يمكن أن تحدث نتائج هذه الدراسة ثورة في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن في المستقبل زراعة مثل هذه الخلايا في دماغ الإنسان أيضا.