القاهرة - أ ش أ

صرح مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رؤوف عبد القادر بإن الموافقة على طلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة بتولي المدير الفني للفريق الأول محمد مصيلحي مهام تدريب المنتخب الوطني حتى شهر سبتمبر المقبل، جاءت في إطار موقف النادي الداعم للمنتخبات الوطنية، ووفقا للوائح النادي في هذا الشأن.

وأضاف عبد القادر – في تصريح اليوم الخميس – “أن الأهلي طوال تاريخه اعتاد مساندة المنتخبات الوطنية”، معربا عن سعادته باختيار مصيلحي لهذه المهمة بعد النجاحات التي حققها بالفترة الماضية وقيادة الفريق إلى التتويج بالدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا..

متمنيا التوفيق له في مهمته المؤقتة، وأن ينجح في قيادة المنتخب لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة القادمة.