القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية, أن يسود, غدا الجمعة, طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا بارد ليلا, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة, غدا, على محافظات ومدن مصر:القاهرة 17/ 29- الإسكندرية 16 /25 – بورسعيد 17/ 25-دمياط 16/ 24 -شرم الشيخ 20/ 31 -الغردقة 18/31 -الأقصر 18 /34 – أسوان 19/ 34 –

أبوسمبل 18/ 34 – شلاتين 22/ 32 – حلايب 20/ 30 .