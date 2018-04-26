نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
رئيس السكة الحديد في جولة مفاجئة لبرج التحكم بحركة القطارات
مجلس المحافظين يتابع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان
أوقاف كفر الشيخ تخصص 329 مسجدا للاعتكاف
قافلة حكماء المسلمين تنتقل لمحطتها الثانية بكينيا
الموافقة على قرض لتمويل برنامج التنمية المستدامة
استمرار التحويلات المرورية بكوبرى الجولف
العراق تعتقل قياديا بداعش نفذ 7 عمليات ببغداد
“الاتحاد الروسي” يقر مشروع قانون للرد على العقوبات الأمريكية
40 شهيدا و5511 مصابا حصيلة مسيرة العودة فى غزة
“الأسرى الفلسطينيين” تؤكد جاهزيتها لاستئناف التصعيد
رصد 7 انتهاكات لوقف إطلاق النار بسوريا خلال 24 ساعة
بالصور.. بدوي يزور مركز لأبحاث الهندسة الميكانيكية في اوكرانيا
البورصة تسجل رقما قياسيا جديدا
فريد: الاصلاح الاقتصادي ضرورة لتعبئة الاستثمار
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر
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