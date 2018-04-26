ضبط 78 متهما بحوزتهم أسلحة وقنابل يدوية
القاهرة-أ ش أ
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية , بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة, خلال 24 ساعة, في ضبط 85 قطعة سلاح ناري و3 قنابل يدوية بحوزة 78 متهما .
جاء ذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية .
وشملت الأسلحة 10 بنادق آلية و3 بنادق رصاص و16 بندقية خرطوش و5 طبنجات و51 فرد محلي الصنع و3 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة و3 قنابل يدوية .
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين , والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات .
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