القاهرة-أ ش أ

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية , بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة, خلال 24 ساعة, في ضبط 85 قطعة سلاح ناري و3 قنابل يدوية بحوزة 78 متهما .

جاء ذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية .

وشملت الأسلحة 10 بنادق آلية و3 بنادق رصاص و16 بندقية خرطوش و5 طبنجات و51 فرد محلي الصنع و3 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة و3 قنابل يدوية .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين , والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات .