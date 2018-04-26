القاهرة -أخبار مصر

أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة, اليوم, القرار الصادر بإدراج 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية, في قوائم الإرهابيين, حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منهم على قرار الإدراج, وذلك على خلفية تشكيلهم لخلية إرهابية تابعة للجماعة, تقوم على تنفيذ عمليات عدائية ضد جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة ومنشآتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض, وعضوية المستشارين عبدالرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارا بإدراج 26 متهما, على قوائم الإرهابيين, في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.