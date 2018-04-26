اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

تفقد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف؛ الذى يقوم بالعديد من الأبحاث العلمية وتطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية في اطار جولة رسمية يقوم بها الى اوكرانيا.

وبحث الوزير سبل التعاون في مجال تطوير مهارات العمالة وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (في مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراه) بالمعهد الذى تخرج منه العديد من الحائزين على جائزة نوبل، في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف -العاصمة التاريخية لأوكرانيا- التي تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها.

ووجهت محافظ الإقليم الدعوة للوزير والوفد المرافق لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع إقامته بالمدينة في نوفمبر المقبل.

وشملت الجولة زيارة شركة “انرجوستال” المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب، من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، فضلاً عن تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن.