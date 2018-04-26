حسين فهمي : الدراما المصرية مازالت على القمة
بيروت-أ ش أ
أكد الفنان حسين فهمي أن الدراما المصرية مازالت على القمة حتى الآن .
وأضاف فهمي أن الدراما التركية يتم دعمها من الدولة التركية و تستهدف غزو الفكر العثماني للدول العربية والأجنبية.
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته له جامعة بيروت العربية برئاسة الدكتور عمرو العدوي , وتحت عنوان قصة نجاح .
ولفت الفنان حسين فهمي – خلال الحفل – إلى أنه استقال من منصب سفير النوايا الحسنة بسبب مجزرة قانا في لبنان والموقف السلبي للأمم المتحدة تجاه المجزرة وتجاه إسرائيل التي ارتكبت هذه المجزرة البشعة .
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