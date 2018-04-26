بيروت-أ ش أ

أكد الفنان حسين فهمي أن الدراما المصرية مازالت على القمة حتى الآن .

وأضاف فهمي أن الدراما التركية يتم دعمها من الدولة التركية و تستهدف غزو الفكر العثماني للدول العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته له جامعة بيروت العربية برئاسة الدكتور عمرو العدوي , وتحت عنوان قصة نجاح .

ولفت الفنان حسين فهمي – خلال الحفل – إلى أنه استقال من منصب سفير النوايا الحسنة بسبب مجزرة قانا في لبنان والموقف السلبي للأمم المتحدة تجاه المجزرة وتجاه إسرائيل التي ارتكبت هذه المجزرة البشعة .