بغداد - أ ش أ

اعتقلت قوة من الاستخبارات ومكافحة إرهاب بغداد قياديا بتنظيم (داعش) نفذ سبع عمليات إرهابية في مناطق حزام بغداد في عامي 2014 و2016.

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي, اليوم /الخميسان القوات العراقية – في عملية نوعية – ألقت القبض على القيادي بتنظيم (داعش) ، وأوضحت أن عملياته الإرهابية شملت تفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية وقتل مواطنين أبرياء, وبعدها هرب إلى محافظة أخرى; للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن العملية نفذت بتنسيق عال المستوى بين الأجهزة الاستخبارية; لملاحقة المطلوبين الإرهابيين بغية إجهاض نواياهم.