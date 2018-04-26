اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

واصلت البورصة المصرية الصعود بانتصاف تعاملات اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – ليسجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – بنحو 1.44 % مسجلا 18383.13 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 50” 0.76 % مسجلا 3087.58نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 1.28 % مسجلا 18553.66 نقطة. وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.49 % مسجلا 864.83 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 1.14 % مسجلا 2292.48 نقطة.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة تداول اوراق مالية ان السوق تواصل الصعود بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية.

“مفتاح استمرار الصعود تخطي 18240 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الي تكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 18147 نقطة.. في حالة عدم استطاعة المؤشر لتخطي او الحفاظ علي احدي هذين المستويين سيكون بمثابة عدم تاكيد للاستمرار في الاداء الصاعد للقناة الجديدة ولنستمر في حدود نفس القناة السعرية المحققة”، وفقا للمنشاوي.

وعلقت البورصة تعاملاتها الاربعاء بسبب ذكرى تحرير سيناء، وخلال تعاملات الثلاثاء اخترقت البورصة مقاومة مهمة واغلقت على تباين حيث حافظ المؤشر الرئيسي على التلون بالاخضر بينما تراجعت باقي المؤشرات.