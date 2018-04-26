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يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تحقيقا رسميا، اليوم /الخميس، ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد الاحداث التي أعقبت مباراة الفريق الألماني مع ريال مدريد.

وكان عدد كبير من جماهير بايرن ميونيخ اقتحمت ارض ملعب “أليانز آرينا” عقب نهاية المباراة، وحاولوا الاعتداء على لاعبي الفريق، كما رفعت بعض الجماهير لافتات غير مشروعة في المدرجات.

وخسر العملاق البافاري بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الملكي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق يوم 31 مايو المقبل.