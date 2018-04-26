غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة إن الإحصائية التراكمية لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المشاركين على الحدود الشرقية للقطاع في مسيرة العودة السلمية منذ 30 مارس وحتى الآن وصلت إلى 40 شهيدا و5511 مصابا بجروح مختلفة واختناق بالغاز.

وأضافت الوزارة – في بيان اليوم الخميس-“أن من بين الإصابات 3368 إصابة تعاملت معها المستشفيات، و2143 تعاملت معها النقاط الطبية”،لافتة إلى أنه من بين الإصابات 592 طفلا و192 سيدة..وعن درجة الخطورة في مجمل الإصابات، أوضحت”أن هناك 143 حالة خطيرة و1710 حالات متوسطة و1515 حالة طفيفة”.

وعن سبب الإصابات،أكدت الوزارة أن هناك 1738 مصابا بالرصاص الحي، 394 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 611 مصابا بالاختناق و625 إصابات أخرى..أما عن مكان الإصابات في الجسم، أوضحت الوزارة أن 227 حالة إصابة بالرقبة والرأس، 440 إصابة بالأطراف العلوية، 115 إصابة الظهر والصدر، 142 بالبطن والحوض، 1704 حالات في الأطراف السفلية و740 إصابة في أماكن متعددة.