إسلام آباد - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، اليوم الخميس، مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين إثر إطلاق القوات الهندية النار على الحدود بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف فيصل أن القوات الهندية استهدفت قريتين واقعتين في الشطر الباكستاني بواسطة قذائف الهاون وأسلحة أخرى.

كما أفاد مسئولون عسكريون باكستانيون بأن القوات الباكستانية قامت بالرد على إطلاق النار على الشطر الهندي من الإقليم، بينما لم يتضح وقوع أية إصابات حتى الآن.