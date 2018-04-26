اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية ان تعميق ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية ضرورة لترسيخ الاستقرار وتعبئة الاستثمارات وخلق الوظائف.

جاء ذلك خلال ترأس فريد مائدة مستديرة اليوم / الخميس، في دبي، بحضور مديري استثمار وممثلين عن كبرى بنوك الاستثمار العالمية، التي تسعى لتعزيز استثماراتها في مصر خاصة في سوق الأوراق المالية.

واستعرض رئيس البورصة، واتحاد البورصات اليورو-آسيوية “FEAS”، ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذي يعكف على تنفيذها حاليا، التي تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع اتاحة وتفعيل ادوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.

وذكر رئيس البورصة، ان سوق المال المصرية استجابت للاصلاحات التي نفذتها ادارة البورصة خاصة وإصلاحات الاقتصاد الكلي عامةً، حيث قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 الى 25 مليار جنيه مقابل 1,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل تحرير سعر الصرف بمعدل زيادة تتجاوز 1000 % بقيمة 23.4 مليار جنيه.

وقفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 “يناير – مارس ” الى 8.7 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017 “أكتوبر –ديسمبر”.

وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200 %.

وأوضح فريد ان مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الاصلاحات الجريئة غير المسبوقة التي لم يكن يتوقعها احد خلال 60 عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم و تحرير سعر الصرف، “فلاعودة للوراء”، بحسب فريد.