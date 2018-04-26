رام الله - أ ش أ

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين،أن لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري موحدة،وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري”.

وأكدت الهيئة – في بيان اليوم الخميس- “إن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما،وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة”.

وأضافت”أنهم تمكنوا من التصدي لكل محاولات إدارة السجن في تفكيك وحدتهم، وأنهم عندما يتحدثون معها عن قضية المعتقلين الإداريين يتحدثون عن المجموع دون أية تفصيلات أو انتماءات حزبية،الأمر الذي أحبط إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية”.