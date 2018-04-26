كفر الشيخ - أ ش أ

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ تخصيص 329 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك في قرى ومدن المحافظة واختيار أسماء الأئمة المشرفين على تلك المساجد.

وذكر الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ -في تصريح اليوم/الخميس/- إنه تم تخصيص 16 ملتقى فكريا بالمساجد الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه تقرر إلغاء الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان لجميع العاملين وحتى عيد الفطر المبارك, مشددا على جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه ومتابعة ذلك بكل دقة, مؤكدا أن هناك لجانا بالمديرية تتابع الأنشطة الرمضانية في المساجد ورفع تقارير يومية إلى المديرية.