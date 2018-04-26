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يلتقي الأهلي مع الزمالك في الساعة الثامنة من مساء اليوم, الخميس, على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال` 34 من مسابقة الدوري في القمة ال`116.

ويحقق الأهلي رقما جديدا قبل خوض مباراة القمة اليوم وهو بقاؤه 3994 يوما (10 أعوام و11 شهرا و6 أيام) دون أن يتلقى هزيمة في مباريات القمة أمام الزمالك التي أقيمت في مسابقة الدوري .

وتعود آخر خسارة للأهلي في مباريات القمة بالدوري إلى 21 مايو 2007 في الدور الثاني من الدوري موسم 2006 – 2007, والتي انتهت بهدفين دون مقابل أحرزهما تامر عبدالحميد وجمال حمزة.

وخلال الفترة من قمة الدور الثاني بالدوري موسم 2006 – 2007 وحتى مباراة اليوم خاض الأهلي 16 مباراة أمام الزمالك في الدوري حقق خلالها 9 انتصارات و7 تعادلات.