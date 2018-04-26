الرياض - أ ش أ

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أهمية تعزيز التواصل الثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية باعتبارهما صمام أمان للهوية العربية، وتأكيد على قدرة القوة الناعمة في التنمية الشاملة لشعوبنا مما يؤدي إلى الأمن الفكري وينعكس إيجابا على البلدين.

جاء ذلك خلال أولى حفلات دار الأوبرا المصرية التي تم تنظمها لأول مرة في المملكة العربية السعودية والتي بدأت أمس الأربعاء وستنتهي اليوم الخميس، وأحياها 45

فنانا من فرقة الموسيقي العربية في مركز الملك فهد الثقافي والذي حضرها وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد ووزيرة الثقافة المصرية، بحضور 3 آلاف مشاهد من الجاليات المصرية والعربية والشعب السعودي.

وأشادت عبد الدايم – في تصريح اليوم على هامش الحفل – بالخطوات السريعة التي اتخذتها السعودية في الأونة الأخيرة واستهدفت الاهتمام برسم مسارات جديدة في الجانب الثقافي والفني مما جعلها قادرة على إظهار حضارتها مع أشقائها خاصة مصر; لما يربطهما من علاقات عميقة تنمو بصورة مستمرة، فالفعاليات الثقافية والفنية بين البلدين أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي.