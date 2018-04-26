موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 3 انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا،بينما رصد الجانب التركي 4 انتهاكات أخرى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية،اليوم الخميس، أن الانتهاكات حدثت في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب وحمص.

وأكد البيان أن الوضع في مناطق خفض التصعيد بسوريا يتسم بالاستقرار بشكل عام، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا لم يقم بتنفيذ أية عمليات إنسانية خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أنه في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلتين للمساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلى بلدة تل شهاب بالإضافة إلى قرية الطيبة بريف درعا، بهدف إيصال شحنة إنسانية يبلغ إجمالي وزنها 214 طنا.