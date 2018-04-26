القاهرة - أ ش أ

تنطلق فعاليات المؤتمر الثاني لمعهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بجامعة عين شمس، بعد غد السبت، ويستمر على مدى يومين بدار الضيافة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور محمد أحمد كشاف عميد المعهد والمشرف على المؤتمر، في تصريح اليوم الخميس، إن المؤتمر يناقش 40 بحثا وتشمل محاوره “البردي والنقوش والتاريخ والديانات القديمة واللغات القديمة والآثار وفنون الترميم وعلم النقود والحفائر والجغرافيا والفلسفة والأدب”.

ومن جانبه، أوضح المنسق الإعلامي للمؤتمر الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن الأوراق البحثية في المؤتمر تخصص اليوناني الروماني تشمل “إحياء اللغة اللاتينية، مدرسة الإسكندرية الفنية وسماتها، وإجراءات السفر على طرق صحراء مصر الشرقية- طرق محاجر كلوديانوس 98- 117م نموذجا، ودور الحدود الجنوبية في تطور العلاقات المصرية النوبية خلال العصرين البطلمي والروماني، والإعلان في روما ودوره المبكر في ظهور وتأسيس وظيفة الإعلام والسوفسطائية الجديدة وأثرها في الثقافة الرومانية.