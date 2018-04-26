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تلقى فريق بايرن ميونخ الألمانى صدمة قوية اليوم/ الخميس، بعد تأكد غياب المدافع جيروم بواتينج لنهاية الموسم للاصابة.

وتعرض بواتينج لإصابة فى عضلات الفخذ خلال مباراة ريال مدريد التى خسرها بايرن ميونخ بنتيجة 2/1 على ملعب “أليانز أرينا”، فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.

وفشل بواتينج فى استكمال المباراة للإصابة ليتم استبداله فى الدقيقة 30 من زمن المباراة ويشارك نيكلاس سولى بدلا منه.

ويحتاج اللاعب للراحة لمدة 6 أسابيع ما سيجعل مشاركته فى كأس العالم مع منتخب ألمانيا مهددة بشكل كبير.