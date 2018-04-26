لندن - رويترز

ساعدت نتائج مشجعة وتعافي بعض الشركات الصناعية أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس لكن نتائج أخرى مخيبة للآمال أثقلت كاهل بعض الأسهم مثل دويتشه بنك الألماني.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في المعاملات المبكرة في انتعاشة محدودة من أدنى مستوى في أسبوع المسجل خلال الجلسة السابقة عندما أحدثت بواعث القلق من ارتفاع عوائد السندات هزة في الأصول عالية المخاطر.

ونزل سهم دويتشه بنك 2.6 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيقلص تداولاته في السندات والأسهم في إطار إصلاحات كبيرة بوحدة بنك الاستثمار بعد الإعلان عن تراجع صافي ربح الربع الأول من السنة بنسبة 79 بالمئة.

والسهم منخفض أكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام مما يجعله الأسوأ أداء بقطاع البنوك الأوروبي.

وتباين أداء أسهم شركات النفط الكبرى بعد إعلان نتائج. وارتفع سهم توتال الفرنسية 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت أن إنتاجا قياسيا رفع الأرباح في حين نزل سهم رويال داتش شل 1.8 بالمئة رغم الإعلان عن زيادة 4.2 بالمئة في أرباح الربع الأول.