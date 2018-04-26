القاهرة -أ ش أ

بدأ مجلس المحافظين اجتماعه صباح اليوم /الخميس/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من وزراء الإسكان, والتنمية المحلية, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والنقل, والشباب والرياضة, والري والموارد المائية, لبحث ومتابعة عدد من الملفات الخاصة والخطط التنموية وسير العمل بالمشروعات القومية التي تنفذ حاليا بعدد من المحافظات.

ويبحث اجتماع المحافظين, أيضا, عددا من الموضوعات أبرزها ما يتعلق بمواجهة تداعيات موجة الأمطار التي تعرضت لها عدة محافظات والاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان المعظم وتوافر السلع المختلفة وزيادة عدد منافذ البيع في المحافظات, إضافة لاستعراض معدلات العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.