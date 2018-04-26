اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – على صعود بدعم من مشتريات الافراد المحليين والاجانب وتجاوز راس المال السوقي للاسهم المتداولة تريليون جنيه للمرة الاولى في تاريخه.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – بنحو 0.70 % مسجلا 18249.59 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 50” 0.56 % مسجلا 3081.54نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 1.22 % مسجلا 18542.84 نقطة. وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.06 % مسجلا 861.16 نقطة. وزاد مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.87 % مسجلا 2286.19 نقطة.

وتوقعت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة تداول اوراق مالية ان يغلب الاداء العرضي المائل للصعود على حركة السوق مع استكمال بعض عمليات البيع بهدف جني الارباح بعد عدة جلسات من الصعود.

“على السوق الاغلاق اعلى 18239 نقطة التي وصل اليها الجلسة السابقة دون ان يغلق عليها لتأكيده واستمرار الصعود والاتجاه نحو الاهداف الاعلي والحفاظ علي الدعم المحقق”، وفقا للمنشاوي.

وعلقت البورصة تعاملاتها الاربعاء بسبب ذكرى تحرير سيناء، وخلال تعاملات الثلاثاء اخترقت البورصة مقاومة مهمة واغلقت على تباين حيث حافظ المؤشر الرئيسي على التلون بالاخضر بينما تراجعت باقي المؤشرات.