اخبار مصر- سماء المنياوي

على مدار ثلاثة ايام عقدت الجمعية التضامنية لامراض الروماتيزم مؤتمرها السادس بالقاهرة لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مجال الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى على مستوى العالم.

وفِي تصريح لاخبار مصر اوضح الدكتور محمد علوى أستاذ الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل أنه تمت مناقشة علاج الأمراض الروماتزمية والهشاشة، والذئبة الحمراء.

واضاف في تصريح لاخبار مصر ان المؤتمر ناقش مرض خشونة المفاصل، وكيفية علاج الألم.

واوضح الدكتور محمد علوي في تصريحه لاخبار مصر بان الابحاث العلمية التي مناقشتها في مصر عن تلك الامراض هي نفس الابحاث التي تناقش في امريكا واوربا وكذلك الادوية وطرق العلاج.

وشدد على ان هناك طفرة علمية في علاج الامراض الروماتيزمية موكدا علي زيادة متوسط عمر الفرد مابين 80ال90سنة وذلك بسبب التقدم العلمي في المجال الطبي.

واضاف انه يمكن علاج الآلام الناجمة عن خشونة المفاصل والأمراض الروماتيزمية، بأقل مضاعفات، باستخدام أدوية جديدة تحافظ على المعدة.

وأشار إلى أن المصريين يصابون بالخشونة نتيجة الجلوس الخطأ، وعدم تعرضهم للشمس، والجيل الجديد بدأ يتفهم أهمية الرياضة، ويعرف فائدتها، وفائدة التعرض للشمس.

مؤكدا أنه لعلاج خشونة المفاصل لابد ممارسة الرياضة والتعرض للشمس وايضا عدم زيادة الوزن وعدم حمل اشياء ثقيلة مشيرا بان الراحة النفسية ضرورية لان تعمل علي تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الامراض

من جانبها اكدت الدكتور امال مصطفي الجنزوري استاذ امراض الروماتيزم والتاهيل بطب عين شمس علي ان الابحاث لم تصل حتي الان الي طرق علاج كاملة لعلاج هشاشة العظام.

واوضحت ان الهشاشة عند الاطفال نتيجة بعدم ممارسة الرياضة وايضا اصابة الطفل بامراض مناعية مثل مرض الذئبة الحمراء او تناوله ادوية كرتوزون وبالاضافة الي اسباب جينية.

واشارت الى ان الطفل اذا كان وزنه غير طبيعي او يتعرض للكسر من اقل اصابة فلابد وان يتم عمل اختبار قياس كثافة العظام وقياس الكالسيوم وفيتامين د

ااضافت بان هناك ادوية حديثة توخذ كل 3شهور تقلل من هشاشة العظام ومن الالم وتقلل من نسبة حدوث الكسر لدي الاطفال وبالتالي يستطيع مزاولة نشاطه

وتنصح د. امال مصطفى الامهات بمساعدة طفلها في ممارسة رياضة الجري وتناول الاسماك والالبان وعش الغراب وفيتامين د لنمو العظم.