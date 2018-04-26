مانشستر-أ ش أ

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد سعادته بما حققه مع النادي, لأن “يونايتد لم يكن مؤهلا لتحقيق النجاح” عندما تولى

تدريبه في 2016.

وأضاف “كنت أعرف ظروف ووضع النادي قبل الانضمام إليه, وكنت أعرف أن تحقيق النجاح مع أي فريق يتطلب وجود استعدادفي هذا الفريق, قبل أن تضيف إليه اللمسات الأخيرة”.

وتولى مورينيو المهمة خلفا للهولندي لويس فان جال وقاد الفريق للفوز بألقاب الدوريالأوروبي وكأس الرابطة الانجليزية وكأس الدرع الخيرية, في أول موسم معه.

وفي الموسم الثاني لمورينيو على رأس الجهاز الفني فإن يونايتد مرشح للفوز بكأس الاتحادالإنجليزي, عندما يواجه تشيلسي في النهائي وهو يحتل المركز الثاني في الدوري,بعد جاره مانشستر سيتي الذي ضمن التتويج باللقب.