بكين-أ ش أ

تأهل اللاعب المصري محمد صفوت للدور ربع النهائى فى بطولة “تشالنجر أنينج” للتنس بالصين عقب تغلبه على الصيني ييبينج وو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها ( 1-6, 6-3, 6-4 ) فى ساعة و37 دقيقة.

واستطاع محمد صفوت, المصنف 229 عالميا, أن يتعافى من البداية الضعيفة للمبارة والتى كلفته خسارة المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 , فى 17 دقيقة فقط ليعود ويحقق الفوز فى المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و6-4 محققا الفوز على اللاعب الصينى المصنف 336 عالميا والذى أقصى فى الدور الأول المصنف الثانى فى البطولة.

ويلتقى صفوت فى ربع النهائى مع لاعب صينى أخر وهو اللاعب يان باى المصنف 600 عالميا, والذى تغلب فى الدور الثانى على الفرنسى كالفن هيمرى المصنف 119 عالميا.