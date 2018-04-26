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يستضيف فريق الاسيوطي سبورت نظيره طلائع الجيش فى الرابعة إلا ربع عصر اليوم الخميس في الجولة ال34 من الدوري الممتاز.

وخسر الأسيوطى في الجولة الاخيرة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، كما خسر الطلائع من المقاولون 5-4.

ويسعى على ماهر، المدير الفنى للأسيوطى، لخطف النقاط الثلاث قبل الرحيل عن منصبه، حيث يتبقى له لقاء الأهلى بكأس مصر قبل أن يقود ناديا آخر بالموسم الجديد، فيما يطمع محمد حلمى فى خطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق ترتيب أندية المسابقة.

ويحتل الأسيوطى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.