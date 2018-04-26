كابول - أ ش أ

أحبطت القوات الأمنية الأفغانية، تنفيذ عملية إرهابية باستخدام صواريخ كانت تستهدف المناطق الدبلوماسية في العاصمة كابول.

وأكدت مصادر في الشرطة”إن القوات الأمنية تمكنت من مصادرة ثلاثة صواريخ، كانت العناصر المسلحة تعتزم استخدامها في تنفيذ عملية إرهابية”.

وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، وفتحت الشرطة تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتحاول العناصر المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، توسيع نشاطها المسلح خلال الأشهر الأخيرة في المناطق الرئيسية بالإقليم.