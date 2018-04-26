تحقيق - د. هند بدارى

“بطالة الإناث 3 أضعاف الذكور”..معلومة مثيرة للدهشة فى عصرأثبتت فيه المرأة جدارتها وتفوقها فى مختلف ميادين العمل وتقلدت أعلى المناصب حتى صارت الحكومة تشتمل على 6 وزيرات ناجحات .

واذا كانت هذه الحقيقة تستند الى احصائية حديثة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن مـعدل البـطالة بين الذكــور، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث “يوليو ، سبتمبر” لعام 2016 بلغ 8.7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل، فى حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 25.9٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 25.6% فى الربع الســـابق،اى انه تزايد قليلا .

فالتساؤل الملح ما الاسباب وكيف نواجهها وما دور ملتقيات التوظيف فى زبادة فرص التوظيف أمام الشباب والخريجات بصفة خاصة مع ارتفاع اقبالهن عليها ؟

العادات والمهارات

بداية فسرت د.يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس هذه المشكلة فى تصريح لموقع أخبار مصر بان نسبة تعليم البنات ارتفعت وتفوقن فى مجالات عمل كثيرة ولكن هناك أسباب تجعل بعضهن أقل حظا فى التوظيف مثل العادات والتقاليد فى الريف وضعف مشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى لنحو ٢٢٪والاجازة الانجابية التى تحد من فرصهن خاصة فى القطاع الخاص وقلة خبرتهن وتدريبهن ببعض المجالات مقارنة بالذكور .

واضافت د.الحماقى أن هناك مؤشرات لظهور علم النوع الاجتماعى بسوق العمل أى توفير حزم عمل تلائم النوعين بالمجتمع ولكن اغلبها مبادارت من المجتمع المدنى كالحرف الانتاجية والمشروعات الصغيرة وهى غير مرصودة احصائيا .

واشارت الى ان مؤشر الاسواق التنافسى لدينا متدنى مقارنة بسائر الدول لضعف كفاءة إدارة المنظمات الاقتصادية ومنها سوق العمل .

وطالبت بتفعيل ومتابعة ملتقيات التوظيف لأن بعض الشركات تشارك بهدف الدعاية والتدريب فقط ويجب تنويع الفرص واتاحتها لمتحدى الاعاقة فى مختلف المجالات.

ملتقيات التوظيف

ونظرا لمعاناة الشباب عموما من البطالة اناثا وذكور حيث بلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15 – 29 سنة “81.4% من إجمـالى المتعطـلين،بنسبة11.8٪للفئة العمرية”15- 19 سنة ” و27.5٪ للفئة العمـرية ( 20- 24 سنة).

و42.1٪ للفئة العمـرية ” 25- 29 سنة” ،التقينا بعدد من الشباب فى ملتقيات التوظيف بجامعات مختلفة لرصد طموحاتهم و رأيهم فى هذه الملتقيات وهل يجدون فرص عمل مناسبة ومشاكلهم فى التنظيم والتركيز على التدريب أكثر من التوظيف وغياب فرص متحدى الاعاقة مع عرضها على متخصصين وخيراء لبحث تنويع الفرص و ضمانات التوظيف ولماذا تزيد نسب البطالة بين الاناث عن الذكور وكيف نطور ونوسع هذه الملتقيات مستقبلا ؟

تدريب أم توظيف ؟

ميادة محمد بكالوريوس تجارة القاهرة قالت للموقع إن الشركات المشاركة بملتقى توظيف الجامعة الثانى تقدم فرص تدريب وتشغيل لكن معظم فرص التدريب للفرق الثانية والثالثة رغم احتياج الخريجين للتدريب ايضا خاصة ان هذا ثانى ملتقى وهناك من يشارك لاول مرة.

واضافت ان البنك المركزى أعلن عن فرص توظيف مناسبة وقامت هى وزميلاتها بملء استمارة طلب التوظيف وتسليمه للمندوب وفى انتظار الرد .

طالبات محدودة الفرص

ولفتت سارة الى نقظة مهمة أن كليات كثيرة أغلبها من الطالبات وفرصها محدودة بالملتقى لقلة العروض مثل التمريض والطفولة المبكرة والتربية وبالتالى ترتفع نسب البطالة .

التواصل المباشر

أما منى حسين طالبة بكلية حاسبات ومعلومات ،فقدمت طلب فى شركة بها قسم كمبيوتر وظلت تبحث عن فرص اخرى بين أجنحة الشركات .

وترى منى أن ميزة ملتقى التوظيف تحقيق التواصل المباشر بين الطالب وصاحب العمل والرد على الاسئلة فورا والتأكد من استلام السيرة الذاتية

فيديو: https://www.facebook.com/egynews.official/videos/1910970155643823/

واكد حازم عبد العزيز الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة انه يشارك بالملتقى لأول مرة ولمس تنظيما جيدا وبالنسبة لتخصصه هناك عدد كبير من الشركات تقدم فرص متنوعة .

وقال عبد العزيز :أقدم فى اكثر من مكان لاحظى بفرصة وهى خطوة جيدة لان التواصل بين الشركات والبنوك والجامعة يضمن الجدية والمتابعة .

أما نهى من كلية التربية ،فطالبت بالاهتمام بطلاب الجامعة بالمبانى التى تقع خارج الحرم الجامعى لانهم عرفوا متأخر وعندما حضروا المكان فوجئوا بزحام رهيب ولم يتمكنوا من الدخول الا عصرا ،قائلة “الفرص المتاحة لكليتنا قليلة جدا بخلاف التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والصيدلة والحاسبات حسب دليل المعرض.

ضمانات العمل

وتحدثت شيرين منيرخريجة حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس ،عن تجربتها بملتقيات التوظيف قائلة ” فترة تدريبى بشركة كمبيوتر كبرى انتهت بعد 6اشهر فقط ورغم حصولى على شهادة خبرة لم أجد وظيفة باجر مناسب بشركة اخرى واضطريت للعمل بالتسويق مؤقتا .فلماذا لايتم توفير ضمانات للتعاقد بين الشركة والمتدرب الكفء من الخريجين لمدة عام مثلا ؟”.

واكدت د.منى فؤاد عميدة السن عين شمس أن ورش العمل التى تقيمها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات تؤهل الطالب لسوق العمل وتسلحة بالخبرة والمهارات اللازمة من خلال 60 ساعة تدريب واذا اثبت كفاءته تتعاقد معه المؤسسة أو تمنحه شهادة خبرة .

أما محمد حسام طالب هندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة،فذكر أن الفرص متاحة بكثرة خلال ملتقى الجامعة ال13 للتوظيف والتدريب للالتحاق بشركات عالمية باجر مرتفع لأن مهارات الخريج عالية ومسألة تنوع الفرص تخضع للعرض والطلب .

واضاف انه يقام علي هامش ملتقي التوظيف بعض المحاضرات والندوات للطلاب للتوعية بمتطلبات التوظيف ومواصفات الخريج والمهارات المطلوبة للتوظيف.

وصرح الدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال ملتقى التوظيف السنوى بان مشاركة شركات ومؤسسات وهيئات عالمية متعددة الجنسيات عددها 105 منها 13 هيئة ومركز بحثى وجامعات اكاديمية المانية دليل على جودة المنتج وهم طلاب وخريجي الجامعة .

واشار إلى ان التعليم والإقتصاد كالحلقة المتصلة كل منهما يؤثر في الأخر ويتأثر به ،فتطور التعليم يحتاج لنمو اقتصادي يدعمه .

مصانع تبحث عن عمالة

وعلى مستوى الهيئات المشاركة ،أكد هانى عبد الحليم مسئول ادارة المعارض باتحاد الصناعات للموقع وجود مصانع تحتاج عمالة من كليات هندسة وعلوم وآداب اعلام وحقوق ومعهد دراسات افريقية وبعد فحص الطلبات يتم تدريب المقبولين من ٣ل٦شهور بالمصنع وممكن التعاقد بعد انتهائها حسب الكفاءة والاتفاق ببن الطالب والمصنع .

واضاف أن الملتقى فرصة للتواصل واستلام طلبات المتقدمين بدلا من تخصيص ميل فقط لايصل او لايلقى اهتماما .

وصرحت د.رولا سامى المشرفة على تنظيم فعاليات الملتقى بان هناك اقبال هائل على الملتقى وان عدد الطلاب المسجلين وصل حتى اليوم الاول نحو ٦٠٠٠طالب من كليات مختلفة يبحثون عن فرص تدريب وعمل لدى ٦٧شركة وبنك بالمعرض.

اقبال هائل

واضافت د.رولا سامى انه تم الاعلان عن الملتقى بجميع الكليات وتوفير دليل المعرض الارشادى للطلبة حيث يوضح عدد الشركات والهيئات المشاركة بالنسبة لكل كلية وأماكن العرض واكثرها بكليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والصيدلة وحاسبات ومعلومات حسب العرض والطلب .

وذكرت انه لايوجد قسم مستقل لتوظيف متحدى الاعاقة من الطلبة والخريجين ولكن أمامهم كل الفرص المناسبة بجميع الشركات والهيئات .

وأشارت الى أن الملتقى يشتمل على ورش عمل وبازار مشغولات من انتاج الطلاب .

طالب بفكر رائد الأعمال

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن ملتقيات التوظيف تفتح آفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحتاجها الدولة.

وذكر أن الحصول على فرص عمل مناسبة يتطلب تغيير الفكرلأن أولياء الامور والطلبة أصبحوا أكثر اقبالا على العمل بالقطاع الخاص .

وأضاف الخشت أن مجال ريادة الأعمال يدعم التوجه الذي تسعي اليه الجامعة لتخريج طالب بفكر رائد الأعمال وليس بفكر الموظف.

بينما طالب عمرو موسى رئيس رابطة خريجى جامعة القاهرة بتطوير آليات التدريب والتوظيف وتفعيل دور الرابطة كممثل للمجتمع المدنى فى التواصل بين الطلاب ومؤسسات العمل .

واخيرا ..ملتقيات التوظيف تقليد سنوى وخطوة جيدة لتوظيف الخريجين باماكن مناسبة ولكنها تحتاج الى إعادة نظر فى مدى تنوع الفرص وضمانات التوظيف للكفاءات ووضع متحدى الاعاقة فى الاعتبار بين قوى العمل المنتجة .