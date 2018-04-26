جوادالاخارا-أ ش أ

أحرز فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكى اليوم/ الخميس, لقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لكرة

القدم بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه تورونتو.

وسجل ديبورتيفو 4 ركلات فيما أهدر تورونتو ركلتين عبر جوناثان اوسوريو ومايكل برادلي ليحصد الفريق المكسيكي اللقب.

وبذلك تأهل الفريق المكسيكى لبطولة كأس العالم للأندية التى تضم أبطال القارات الست بجانب فريق من البلد المضيف وتستضيفها دورة الإمارات العربية من 12-22 ديسمبر القادم.