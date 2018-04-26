نيويورك / لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع صعود الدولار بينما استمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع بفعل علامات على قوة في الاقتصاد وانحسار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي جلسة الثلاثاء تخطى العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 3 بالمئة للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات وظل فوق ذلك المستوى يوم الأربعاء.

وارتفاع عوائد السندات يجعل الذهب أقل جاذبية في الاستثمار لأنه لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1321.56 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 21 مارس عند 1318.51 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.80 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام سلة من العملات. وهبطت أسواق الأسهم العالمية لخامس جلسة على التوالي.

ومن ناحية أخرى تراجعت المخاطر السياسية بعد أن قالت الولايات المتحدة إن من المرجح أن تتوصل لاتفاق مع الصين بشأن التجارة وإن مفاوضات ستعقد خلال أيام قليلة بين مسؤولين من الجانبين.