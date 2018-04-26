يسود الهدوء الحذر معسكر الأهلي، قبل ساعات من مباراة الزمالك المرتقبة باستاد القاهرة , حيث يتشوق الفريق للفوز على الغريم التقليدي،بعد حسم درع الدوري قبل نهايته بست جولات.

وقد وضع حسام البدري المدير الفني للأهلي نظامًا صارمًا للاعبين في المعسكر وعقد أكثر من جلسة مع عدد من لاعبي الفريق لتجهيزهم من الناحية النفسية للقاء.

وطالب البدري لاعبيه بضرورة وضع منافسه تحت ضغط لمدة 90 دقيقة، والاستفادة من الأجواء غير المستقرة التي مر بها الفريق الأبيض خلال الأسابيع الماضية.

برنامج الأهلي اليوم سيبدأ مبكرًا؛ حيث يتناول اللاعبون وجبة الإفطار بفندق الإقامة عند الغرفة المخصصة لهم، قبل أن يعود الفريق للحصول على قسط من الراحة.

ويعود الفريق للتجمع من جديد حول مائدة الغداء، وبعدها يعقد حسام البدري محاضرة فنية أخيرة للتأكيد على بعض الجمل الخططية التي يسعى لمباغتة الزمالك عن طريق إحداها، قبل أن يعلن حسام البدري عن قائمة المباراة، بعد أن قرر اصطحاب جميع اللاعبين إلى المعسكر المغلق.