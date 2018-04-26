لندن - رويترز

بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز الثلاثة بالمئة مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأمريكية وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 91.093. وارتفع المؤشر ليل الثلاثاء إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

ومقابل الين، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة. وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعا 0.3 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3947 دولار. كانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار يوم الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3 بالمئة بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.