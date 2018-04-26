واشنطن - أ ف ب

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس جلسة موسعة يتوقع أن يثبت فيها تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو وزيرا للخارجية.

وكان بومبيو الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليتولى وزارة الخارجية في إدارته، حصل بفارق ضئيل الخميس على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما بدل السناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة.

وبعدما كان راند لفترة طويلة معارضا لتعيين بومبيو بسبب مواقفه حيال الحرب في العراق وبرامج المراقبة والتنصت الأمريكية، أعلن تبديل موقفه بعدما تلقى ضمانات من الوزير المعين، ما أعطى بومبيو غالبية ضئيلة ليحل محل ريكس تيلرسون.

وجنب ذلك ترامب انتكاسة لكانت شكلت إحراجا كبيرا له في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

وسلطت الأضواء مؤخرا على بومبيو بعدما توجه سرا الى بيونج يانج في نهاية مارس ليقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون الذي يتوقع ان يعقد قمة مع ترامب في مطلع يونيو.