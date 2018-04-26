القاهرة - أخبار مصر، الخميس 26 ابريل

الأهرام

* السيسى: الشعب لا يفرط فى أرضه وقادر على حمايتها حربا وسلاما.

* مقتل 30 إرهابيا وضبط 173 آخرين وتدمير 437 وكرا وتفجير 74 عبوة ناسفة.

* عبدالغفار:برامج تدريبية متطورة لمواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

* شوقى عبر «الواتس آب»: اكتمال مناهج النظام التعليمى الجديد وإطلاقه فى سبتمبر المقبل.

* توافق الصحة مع « الصيادلة والأطباء» حول قانون «البحوث الطبية».

* قضايا الدولة توجه بالحجز على حفار للبترول لتحصيل 21 مليون جنيه.

* وسام العمل لـ10 عمال فى الاحتفال بعيد العمال.

* قابيل: تسهيل دخول منتجات اللحوم البرازيلية.

* تقرير دولى: 10 عوامل تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى.

* «اقتصادية قناة السويس» تبحث جذب استثمارات نمساوية.

* انخفاض شديد للأسعار بشمال سيناء بعد تكدس المعروض.

* مطبات شوكية بشوارع الإسماعيلية للحد من الحوادث.

* الإفراج عن 4003 سجناء بمناسبة تحرير سيناء.

* المسطحات تضبط 1200 طن أعلاف وأسمدة مقلدة.

* اليوم.. الأسيوطى يواجه الطلائع.. ومؤجلات المصرى ترسم مشهد الختام.

الأخبار

* السيسي يخاطب الأمة في عيد تحرير سيناء: قادرون علي حماية أرضنا حرباً وسلاماً.

* الجيش يواصل دك معاقل الإرهاب في سيناء.

* «جلوبال فاير باور»: جيش مصر الـ١٢ عالمياً والأول عربياً وأفريقياً.

* عبدالغفار: تحديث برامج التدريب للتصدي للإرهاب.

* أهالي سيناء يردون علي التقارير المشبوهة: الأسواق مفتوحة والسلع متوافرة.

* الداخلية تنقذ 21 طالباً تاهوا في الصحراء بسبب الأمطار.

* المحافظات تغرق.. والإسكندرية تستمتع بالشمس.

* حريق مروع يلتهم ٣ مصانع أخشاب وبويات بحي الخليفة.

* مساعد وزير الداخلية يفاجئ خدمات تأمين المترو والقطارات.

* الحجز علي حفار للتنقيب عن البترول لتحصيل 21 مليون جنيه جمارك.

* الإعدام شنقاً والمؤبد لـ 7 قتلوا مزارعا في مشاجرة بالشرقية.

* استفتاء إسباني يرشح صلاح للكرة الذهبية.