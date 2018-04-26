صحافة مصرية: السيسى: الشعب لا يفرط فى أرضه وقادر على حمايتها حربا وسلاما
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 26 ابريل
الأهرام
* السيسى: الشعب لا يفرط فى أرضه وقادر على حمايتها حربا وسلاما.
* مقتل 30 إرهابيا وضبط 173 آخرين وتدمير 437 وكرا وتفجير 74 عبوة ناسفة.
* عبدالغفار:برامج تدريبية متطورة لمواجهة الإرهاب بشمال سيناء.
* شوقى عبر «الواتس آب»: اكتمال مناهج النظام التعليمى الجديد وإطلاقه فى سبتمبر المقبل.
* توافق الصحة مع « الصيادلة والأطباء» حول قانون «البحوث الطبية».
* قضايا الدولة توجه بالحجز على حفار للبترول لتحصيل 21 مليون جنيه.
* وسام العمل لـ10 عمال فى الاحتفال بعيد العمال.
* قابيل: تسهيل دخول منتجات اللحوم البرازيلية.
* تقرير دولى: 10 عوامل تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى.
* «اقتصادية قناة السويس» تبحث جذب استثمارات نمساوية.
* انخفاض شديد للأسعار بشمال سيناء بعد تكدس المعروض.
* مطبات شوكية بشوارع الإسماعيلية للحد من الحوادث.
* الإفراج عن 4003 سجناء بمناسبة تحرير سيناء.
* المسطحات تضبط 1200 طن أعلاف وأسمدة مقلدة.
* اليوم.. الأسيوطى يواجه الطلائع.. ومؤجلات المصرى ترسم مشهد الختام.
الأخبار
* السيسي يخاطب الأمة في عيد تحرير سيناء: قادرون علي حماية أرضنا حرباً وسلاماً.
* الجيش يواصل دك معاقل الإرهاب في سيناء.
* «جلوبال فاير باور»: جيش مصر الـ١٢ عالمياً والأول عربياً وأفريقياً.
* عبدالغفار: تحديث برامج التدريب للتصدي للإرهاب.
* أهالي سيناء يردون علي التقارير المشبوهة: الأسواق مفتوحة والسلع متوافرة.
* الداخلية تنقذ 21 طالباً تاهوا في الصحراء بسبب الأمطار.
* المحافظات تغرق.. والإسكندرية تستمتع بالشمس.
* حريق مروع يلتهم ٣ مصانع أخشاب وبويات بحي الخليفة.
* مساعد وزير الداخلية يفاجئ خدمات تأمين المترو والقطارات.
* الحجز علي حفار للتنقيب عن البترول لتحصيل 21 مليون جنيه جمارك.
* الإعدام شنقاً والمؤبد لـ 7 قتلوا مزارعا في مشاجرة بالشرقية.
* استفتاء إسباني يرشح صلاح للكرة الذهبية.
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