بغداد - أ ش أ

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء “إن زمن الطغيان ولى ولا يمكن إعادة الحكم الدكتاتوري في البلاد”.

وأضاف العبادي – خلال كلمة ألقاها بمحافظة السلمانية، نقلتها قناة “السومرية نيوز” العراقية الفضائية – أن العراق لن ينهض إلا بتعاون الكرد والعرب والخيريين”، قائلا “ملتزمون بالدستور والنظام الديمقراطي”.

وأشار العبادي إلى أن “زمن الطغيان ولى ولا نريد إعادة حكم دكتاتوري”، مضيفا “نريد دفع العراق باتجاه جديد”.

ودعا العبادي إلى “التعاون في إنشاء خط سياسي جديد”، قائلا “نريد بناء ديمقراطية في العراق”.

وبشأن مستحقات الفلاحين، أكد العبادي أن “الفلاح سيتسلم الأموال هذا العام بمجرد تسليمه المحصول”.

ووصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى محافظة السليمانية في إطار الحملة الانتخابية.