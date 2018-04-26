نواكشوط - أ ش أ

تسلم الهلال الأحمر الموريتاني، مساء الأربعاء، بمدينة باسكنو شرقي موريتانيا مساعدات مقدمة من نظيره الجزائري لصالح اللاجئين الماليين المتواجدين على الأراضي الموريتانية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المساعدات التي تشمل ستة عشر طنا من المواد الغذائية و8000 كيلوجرام من الأدوية تدخل في إطار العمليات ألإنسانية ألتي تقوم بها وحدة التنسيق والاتصال فى منطقة الساحل والتي استفاد منها اللاجؤون الماليين في بوركينا فاسو والنيجر.