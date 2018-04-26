العريش - أ ش أ

تفقد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور عربي محمد مستشفى بئر العبد المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد حسن سير العمل في جميع أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ.

وذكرت مديرية الصحة في بيان اليوم الأربعاء أن “عرابي” اطمأن على الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى, وعلى تواجد كافة العاملين في المستشفى, والتقى عددا من العاملين والمرضى ومرافقيهم.

وأضاف البيان، أن وكيل الوزارة أثنى، في نهاية الزيارة، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية والفنية في المستشفى, حيث أشاد بدور جميع العاملين، وقدم لهم شهادة شكر وتقدير على المستوى المتميز من الخدمة الطبية المقدمة من خلال المستشفى, وذلك بشهادة جميع المرضى والمرافقين لهم.